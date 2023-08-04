İki şirketin sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Yayla Agro ile Kimpur'un sermaye artırımını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 614,38 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 472,6 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 1 milyar 86,98 milyon TL'ye çıkacak.

KİMPUR'DAN BEDELSİZ

Sermaye Piyasası Kurulu, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 121,55 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 121,55 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 243,1 milyon TL'ye çıkacak.

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