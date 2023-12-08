İki şirketin bedelli sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Emek Elektrik ve Akfen GYO'nun bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Emek Elektrik Endüstri AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 75 milyon TL bedelli sermaye artıracak. Şirket'in 75 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 150 milyon TL'ye çıkacak. Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

SPK, AKFEN GYO'NUN PAY İHRACINI ONAYLADI

SPK, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 2,6 milyar TL bedelli sermaye artıracak. Şirket'in 1,3 milyar TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 3,9 milyar TL'ye çıkacak. Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

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