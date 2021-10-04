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Hazine devlet tahvili ihalesi yapacak

04.10.2021 - 09:50
Hazine devlet tahvili ihalesi yapacak | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 yıl vadeli devlet tahvili ihracına imza atacak. Salı günü de iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Salı günü ise 2 ihale düzenlenecek.

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İlk ihalede 4 yıl (1561 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Aynı gün yapılacak ikinci ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.


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