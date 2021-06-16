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Hazine 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

16.06.2021 - 12:22
Hazine 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 2,5 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildi.
5 yıl vadeli (22 Haziran 2026) ihracın tutarı 2,5 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5,125 (Mid Swap 426,7 baz puan) oldu.

İhraç tutarı 22 Haziran 2021'de Bakanlık hesaplarına yatırılacak. İhraca 200'den fazla yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep geldi.

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Kira sertifikasının yüzde 54'ü Orta Doğu, yüzde 15'i Türkiye, yüzde 14'ü Birleşik Krallık, yüzde 8'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı ABD ve yüzde 3'ü Asya'daki yatırımcılara satıldı.

Bu ihraçla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.


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