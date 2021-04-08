‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri 87.446 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 87.446 milyar dolar oldu Sonraki Haber › ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı

08.04.2021 - 16:12
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 2 Nisan haftasında net 364,4 milyon dolarlık hisse senedi, 140,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Nisan haftasında net 364,4 milyon dolarlık hisse senedi, 140,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Mart itibarıyla 23 milyar 782,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 405,5 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 670,5 milyon dolardan 7 milyar 370,4 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 265,3 milyon dolardan 261,2 milyon dolara düştü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: -0,09% Hacim : 15.798 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.415 08.04.2021 Yüksek 1.430
Açılış: 1.422
8,1311 Değişim: -0,19%
Düşük 8,1266 08.04.2021 Yüksek 8,1790
Açılış: 8,1462
9,7102 Değişim: 0,20%
Düşük 9,6545 08.04.2021 Yüksek 9,7370
Açılış: 9,6906
459,70 Değişim: 0,96%
Düşük 454,35 08.04.2021 Yüksek 461,56
Açılış: 455,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.