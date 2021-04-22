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Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi

22.04.2021 - 15:57
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi | Piyasa Haberleri

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, nisanda bir önceki aya göre, 22,8 puan artarak 157,7 seviyesine yükseldi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı. Finansal sektörde faaliyet gösteren 154 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, nisanda bir önceki aya kıyasla 22,8 puan artarak 157,7 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi azalış yönünde etkiledi.

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İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

İSTİHDAMA İLİŞKİN ARTIŞ YÖNLÜ BEKLENTİLER GÜÇLENDİ

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi. Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla güçlendi, gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise bir miktar zayıfladı.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler güçlendi. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki döneme göre zayıfladı, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

Nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve e "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 24, 0,7 ve 6,9 puanlık artış oldu.


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