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Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak

10.11.2023 - 07:58 | Son Güncelleme :
Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak | Piyasa Haberleri

Küresel enflasyon sorununu derinden hisseden ABD ekonomisinde yükselen faizlerin geri adım atması için beklentiler ortaya çıkmaya başladı.

ABD'deki yüksek faizler sorun oluşturmaya başlıyor. Faizlerin Haziran 2024'ten itibaren düşüşe geçeceği yönünde beklentiler oluşuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarının "yeterince kısıtlayıcı" olduğundan emin olmadığını söylemesinin ardından, Fed'den ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerini ötelediler.

DAHA ÖNCE DE MAYIS'TA BEKLENİYORDU

Fed'in faiz indirimine daha önce de Mayıs ayında başlayacağı tahmininde bulunan uzmanlar son revizeyle bu süreyi Haziran'a ötelediler.


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