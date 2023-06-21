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Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı! Altında sert hareket

21.06.2023 - 16:10 | Son Güncelleme :
Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı! Altında sert hareket | Piyasa Haberleri

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC üyelerinin faiz oranlarının bu yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasından yana olduğunu söyledi. Powell'ın açıklamalarıyla altın hızla geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin etkilerini gözlemlemek için faiz artırımları sonrası son toplantıda faizi sabit bıraktıklarını ve Fed'in önümüzdeki aylarda faizi artırmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in faiz projeksiyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"FAİZİ GÖZLEMLEMEK İÇİN SABİT TUTTUK"

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi sunumu öncesi gazetecilerle bilgileri paylaştı. Powell, Fed üyelerinin faizin yıl sonuna kadar biraz daha artmasının uygun olacağını düşündüklerini, geçen toplantıda enflasyonla mücadelede nelerin yapıldığının gözlemlenmesi için faizin sabit tutulduğunu söyledi.

"ENFLASYONU YÜZDE 2'YE DÜŞÜRECEĞİZ"

Enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme mücadelesinin uzun bir yol olduğunu deklare eden Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana biraz düştüğünü de kaydetti.

Enflasyon baskısının yüksek olduğunu ifade eden Powell, Fed üyeleri ve ben yüksek enflasyonun neden olduğu zorlukları anlıyoruz ve yüzde 2 hedefine geri getirmeye kararlıyız" dedi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARIYLA ALTIN SERT DÜŞTÜ

Powell'ın açıklamaları sonrasında ons altında hızlı gerileme görüldü. Ons altın yüzde 0,60 oranında düşüşle 1925 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1919 dolar, en yüksek de 1939 dolar seviyesi görüldü.


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