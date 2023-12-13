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Doğuş Otomotiv'den bağış

13.12.2023 - 07:06 | Son Güncelleme :
Doğuş Otomotiv'den bağış | Piyasa Haberleri

Doğuş Otomotiv, "Hatay Meclis Binası, Antakya Konağı ve Şehir Mutfağı"nın restorasyon ve/veya inşasını, bağış kapsamında üstlendi.

Doğuş Otomotiv, deprem felaketi nedeniyle hasar gören veya yıkılan "Hatay Meclis Binası, Antakya Konağı ve Şehir Mutfağı"nın aslına uygun restorasyon ve/veya inşasını üstlendi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"6 Şubat 2023 tarihli Türkiye'de 10 ili etkileyen depremlerin sosyokültürel, ekonomik etkilerinin olabildiğince ortadan kaldırılmasına katkı sağlanması amacıyla; TC Hatay Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek tescilli taşınmaz kültür varlıkları olan "Hatay Meclis Binası, Antakya Konağı ve Şehir Mutfağı"nın aslına uygun restorasyon ve/veya inşasının, bağış kapsamında Şirketimizce üstlenilmesine karar verilmiştir."


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