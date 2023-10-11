  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Cari işlemler verisi açıklandı
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul düşüşe geçti Borsa İstanbul düşüşe geçti

Cari işlemler verisi açıklandı

11.10.2023 - 10:04 | Son Güncelleme :
Cari işlemler verisi açıklandı | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler hesabı Ağustos'ta 619 milyon dolar açık verdi.

Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 619 milyon dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 149 milyon dolar fazla verdi.

Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler hesabında açık 59 milyar 98 milyon dolardan 56 milyar 964 milyon dolara indi.

Yılın ilk 8 ayında cari açık ise 43 milyar 132 milyon dolara çıktı.

Haberin Devamı

Net hata noksan kaleminde Ağustos ayında 4 milyar 583 milyon dolar fazla oluşurken, ilk 8 aylık fazla 3 milyar 94 milyon dolar oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 7.266 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.749 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 922 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 141 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 106 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 880 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 131 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 382 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 152 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 83 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 141 milyon ABD doları net artış, Türk lirası cinsinden 121 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 20 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1.294 milyon ABD doları net kullanım, Genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 122 milyon ABD doları ve 679 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Haberin Devamı

Resmi rezervlerde bu ay 5.134 milyon ABD doları net artış olmuştur."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.425 Değişim: -0,21% Hacim : 53.728 Mio.TL Son veri saati : 12:01
Düşük 8.405 11.10.2023 Yüksek 8.519
Açılış: 8.482
27,7322 Değişim: 0,06%
Düşük 27,6644 11.10.2023 Yüksek 27,8717
Açılış: 27,7168
29,4337 Değişim: 0,01%
Düşük 29,3791 11.10.2023 Yüksek 29,5803
Açılış: 29,4309
1.667,30 Değişim: 0,57%
Düşük 1.653,88 11.10.2023 Yüksek 1.667,48
Açılış: 1.657,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.