Cari işlemler verisi açıklandı | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler hesabı Ağustos'ta 619 milyon dolar açık verdi.

Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 619 milyon dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 149 milyon dolar fazla verdi.

Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler hesabında açık 59 milyar 98 milyon dolardan 56 milyar 964 milyon dolara indi.

Yılın ilk 8 ayında cari açık ise 43 milyar 132 milyon dolara çıktı.

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Net hata noksan kaleminde Ağustos ayında 4 milyar 583 milyon dolar fazla oluşurken, ilk 8 aylık fazla 3 milyar 94 milyon dolar oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 7.266 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.749 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 922 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 141 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 106 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 880 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 131 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 382 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 152 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 83 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 141 milyon ABD doları net artış, Türk lirası cinsinden 121 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 20 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.



Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1.294 milyon ABD doları net kullanım, Genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 122 milyon ABD doları ve 679 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

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Resmi rezervlerde bu ay 5.134 milyon ABD doları net artış olmuştur."

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