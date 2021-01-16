Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından döviz kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,05 kayıpla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,05 kayıpla 1.524,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.516,14 puanı, en yüksek 1.568,06 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,46 azalışla 1.603,72 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,62 düşüşle 1.228,68 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,24 kayıpla 2.014,15 puana geriledi. Sanayi Endeksi ise yüzde 1,52 artışla 2.482,63 puana yükseldi.

EGE GÜBRE EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,20 ile Ege Gübre oldu. Onu yüzde 24,17 ile Konya Çimento, yüzde 22,84 ile Kordsa Teknik Tekstil izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 8,40 ile GSD Holding, yüzde 7,99 ile Akbank, yüzde 7,18 ile İş Bankası (C) şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 931 milyon lirayla Şişecam, 9 milyar 767 milyon lirayla Koza Altın, 9 milyar 463 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 54 milyar 319 milyon lirayla Koç Holding, 53 milyar 165 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 53 milyar 93 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,05 kayıpla 443,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 2 bin 944 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,24 değer kazanarak 7,4920 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,82 artışla 9,0710 lira oldu.

Geçen hafta 10,0110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,11 kazançla 10,2220 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,53 değer kazanarak 8,4470 liradan kapandı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,02 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları oldu.

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