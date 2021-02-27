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Bu hafta en çok hangi hisse kazandırdı?

27.02.2021 - 13:41 | Son Güncelleme :
Bu hafta en çok hangi hisse kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,38 ile Pegasus oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,70 kayıpla 1.471,39 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.443,17 puanı, en yüksek 1.569,84 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,81 azalışla 1.527,62 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,42 düşüşle 2.548,74 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,95 kayıpla 1.168,55 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,73 azalışla 1.972,31 puana geriledi.

PEGASUS EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,38 ile Pegasus oldu. Onu yüzde 9,67 ile Türk Hava Yolları, yüzde 8,15 ile TAV Havalimanları izledi.

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Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 22,26 ile Karsan Otomotiv, yüzde 17,96 ile Hektaş, yüzde 17,74 ile Anadolu Grubu Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 26 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 10 milyar 690 milyon lirayla Petkim, 10 milyar 148 milyon lirayla Koza Altın yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 61 milyar 444 milyon lirayla Ford Otosan, 54 milyar 725 milyon lirayla Koç Holding ve 51 milyar 65 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,94 artışla 418,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,87 kazançla 2 bin 777 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 6,39 değer kazanarak 7,4060 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 6,51 artışla 8,9830 lira oldu.

Geçen hafta 9,7810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,93 kazançla 10,3610 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 5,15 değer kazanarak 8,1940 liradan kapandı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,91 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları oldu.


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