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Borsanın şampiyonu Fenerbahçe oldu

28.05.2024 - 11:07 | Son Güncelleme :
Borsanın şampiyonu Fenerbahçe oldu | Piyasa Haberleri

Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, dört büyükler içinde Ağustos'tan bugüne yatırımcısına en çok kazandıran takım oldu.

Süper Lig’de şampiyonluğu son ana kadar kovalayan Fenerbahçe yatırımcısının yüzünü borsada güldürdü. Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, dört büyükler içerisinde lig başlangıcından bu yana en çok kazandıran takım hissesi oldu. Ağustos başında 73,7 liradan işlem gören FB hisseleri dün tavan yaptı. Bu işlem gününe de yüzde 5’lik yükselişle başlayan FB hissesi 124,5 liradan işlem görüyor.

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2023-2024 Süper Lig şampiyonu geride bıraktığımız Pazar akşamı belli oldu. Galatasaray, Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle 24’üncü şampiyonluğunu ilan etti. Yeşil sahalardaki kıyasıya şampiyonluk mücadelesini Fenerbahçe ikinci sırada tamamladı. Ancak Fenerbahçe, yatırımcısının yüzünü borsada güldürdü. Ağustos başından beri FB hisseleri yüzde 69 artış gösterdi. FB hisseleri bu artış oranıyla ezeli rakiplerini geride bıraktı. Haftanın ilk işlem gününde tavan yapan FB hisseleri, yükselişini bu sabah da sürdürürdü. FB hisseleri güne yüzde 5 artış oranıyla 124,5 liradan başladı.

Şampiyon devre kesti

Futbolda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ise haftanın ilk işlem gününde devre kesti. GS hisseleri Ağustos başından bu yana ise yüzde 31,6 kazandırdı. Söz konusu dönemde 6,72 liradan 8,84 liraya yükseldi. GS hisseleri açılışta sınırlı yükselişin ardından azalışa geçti. Hisseler yüzde 1,47 değer kaybıyla işlem görüyor.

Beşiktaş hisselerinde anormal hareket

Öte yandan Beşiktaş hisselerinde Ağustos başından bu tarafa sert yükselişler görüldü. Ancak hissede geçtiğimiz günlerde 13 işlem günü üst üste taban yaşandı ve 89,75 liraya kadar yükselen BJK hissesi geçtiğimiz hafta 18,50’ye kadar geriledi. BJK hissesi biraz toparlanmayla 40 lirayı gördü. Ağustos başındaki fiyatıyla bugünkü değeri kıyasladığında BJK hissesi yatırımcısına yüzde 31 kazandırdı.

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Tek kaybettiren Trabzonspor oldu

Trabzonspor hisseleri ise Ağustos başından bu yana fiyat kıyaslamasında eksi yazdı. Söz konusu dönemde 2,99 lira olan TS hisseleri bugün 2,07 liraya geriledi. Hisselerdeki değer kaybı yüzde 30,7 olarak hesaplandı.


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