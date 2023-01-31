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Borsa İstanbul'da satışlar derinleşti

31.01.2023 - 09:59 | Son Güncelleme :
Borsa İstanbul'da satışlar derinleşti | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul güne yüzde 0,38 oranında düşüşle 5076 puandan başladı.

Borsa İstanbul açılışta değer kaybetti. BİST güne yüzde 0,38 oranında düşüşle 5076 puandan başladı. Açılışın hemen ardından satışlar derinleşti ve yüzde 2'yi aştı. BİST şu sıralar yüzde 2,24 oranında düşüşle 4983 puandan işlem görüyor.

BİST'te 39 hisse yükselirken 422 hisse düşüş gösterdi.

Dolar 10,8092 lira, euro ise 20,3525 liradan işlem görüyor. Gram altın 1153 lira seviyelerinde bulunuyor.


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