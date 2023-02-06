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BİST'te yeni tedbirler açıklandı

06.02.2023 - 10:00 | Son Güncelleme :
BİST'te yeni tedbirler açıklandı | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da tedbirler kapsamında açığa satış işlemleri geçici olarak yapılmayacak.

Borsa İstanbul, pay piyasalarında yeni tedbirler açıkladı, açığa satış işlemleri geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 06.02.2023 tarihinden itibaren geçici olarak; 

1.  Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine, 

2.  Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına,

3.  Mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,

4.  Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir."


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