Bir şirket daha halka arz oluyor | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Göknur Gıda'nın halka arz talebini onayladı. Şirketin payları 11 liradan satılacak.

Borsa İstanbul'a yeni bir şirket daha kote oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Göknur Gıda'nın halka arzını onayladı.

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 285 milyon lira olan mevcut sermayesini 350 milyon liraya bedelli olarak artırımı gerçekleştirecek ve 65 milyon lira TL pay ile mevcut ortaklardan Turkey Juice Company SARL'ın sahip olduğu 14 milyon 250 bin TL nominal değerli 14 milyon 250 bin adet B grubu payın satışı gerçekleşecek.

Hissenin halka arz fiyatı olarak ise 11 lira belirlendi. Halka arz oransal olarak yapılacak.

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