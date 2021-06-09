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Aydem Enerji'den 1 milyar dolarlık tahvil ihracı kararı

09.06.2021 - 17:38
Aydem Enerji'den 1 milyar dolarlık tahvil ihracı kararı | Piyasa Haberleri

Aydem Yenilenebilir Enerji, 1 milyar dolar veya muadili tutara kadar tahvil ihracı kararı aldı.

Aydem Yenilenebilir Enerji yurtdışında toplam 1 milyar dolar veya muadili yabancı para veya TL tutarına kadar tahvil ihracı kararı aldı. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, halihazırdaki banka borçlarının refinansmanına yönelik olduğunu belirtti.

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Aydem hisseleri saat 17.01'de yüzde 3.6 primle 7.24 liradan işlem görüyor.


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