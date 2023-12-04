Aselsan'dan büyük anlaşma | Piyasa Haberleri

Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 556 milyon lira ve 30.2 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan iş aldı. İnsansız Hava Araçları'nda kullanılmak üzere Elektronik Harp Sistemleri'nin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında 556 milyon 743 bin 98 liralık ve 30 milyon 262 milyon 532 bin dolarlık sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimatları 2025-2029 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

ASELSAN ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında İnsansız Hava Araçlarında (İHA) kullanılmak üzere Elektronik Harp Sistemleri'nin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında 556.743.098,81 TL ve 30.262.532,56 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır.

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