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ABD'nin en büyük bankasına kötü haber

12.01.2024 - 17:08 | Son Güncelleme :
ABD'nin en büyük bankasına kötü haber | Piyasa Haberleri

ABD bankacılık devi JPMorgan Chase, hükümetin geçen yıl başarısız olan bölgesel bankalara el koyması sonrası 2,9 milyar dolarlık bir ücret ödenmesi nedeniyle dördüncü çeyrek karının düştüğünü açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD'li finans devi JPMorgan Chase, dördüncü çeyrek karının bir önceki yıla göre yüzde 15 düşerek 9,31 milyar dolara, yani hisse başına 3,04 dolara gerilediğini söyledi. JPMorgan’a göre, bölgesel bankacılık krizine bağlı ücret kaybı ve 743 milyon dolarlık yatırım kaybı olmasaydı kazanç hisse başına 3,97 dolar olarak bekleniyordu. Hükümetin geçen yıl başarısız olan bölgesel bankalara el koyması sonrası 2,9 milyar dolarlık bir ücret ödenmesi nedeniyle bankanın karının düştüğü açıklandı. Bankanın üç aylık geliri ise 39,94 milyar dolara yükseldi. JPMorgan Case, 492 milyar dolarlık piyasa büyüklüğü ile ABD'nin en büyük bankası konumunda. 

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JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, varlıklarına göre en büyük ABD bankasının net faiz geliri ve kredi kalitesi açısından beklenenden daha iyi performans göstermesi nedeniyle 2023 yılında rekorlar kırdığını söyledi. Banka, 2023′te yaklaşık 50 milyar dolar kar elde ettiğini söyledi. 

Dimon, bankasının performansına rağmen Amerikan ekonomisine ilişkin temkinli açıklamalarda bulundu. Dimon, açıklamasında, "Tüketicilerin harcama yapmaya devam etmesiyle ABD ekonomisi dirençli olmaya devam ediyor" dedi.


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