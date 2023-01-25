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84 yaşında borsa tahmini yaptı!

25.01.2023 - 08:48 | Son Güncelleme :
84 yaşında borsa tahmini yaptı! | Piyasa Haberleri

84 yaşındaki fon yöneticisi Jeremy Grantham, ABD hisse piyasalarına yönelik beklentilerini açıkladı. S&P 500'de sert geri çekilme hareketi bekliyor.

ABD borsalarında devam eden iyimser havaya yönelik ABD'li 84 yaşındaki fon yöneticisinden olumsuz görüş geldi. Fon yöneticisi Jeremy Grantham, ABD hisse senetlerindeki yükselişin yatırımcıları çok heyecanlandırmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Grantham yaptığı değerlendirmede S&P 500 endeksinin yıl sonunda 3200 puan seviyesinde olması gerektiğini hesapladığını açıkladı. Bu hesaplamaya göre S&P 500'ün 2022 sonuna göre yüzde 17, şu anki seviyelere göre ise de yüzde 20 civarında düşüş yaşayacağı ortaya çıkıyor.

"ÇOK YANLIŞ GİDEBİLECEK ŞEYLER VAR"

Tecrübeli fon yöneticisi Grantham "Doğru gidebilecek şeylerden daha çok yanlış gidebilecek şeyler var" yorumunda bulundu ve S&P 500'ün 3000 puan seviyelerinde dalgalanacağını söyledi.


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