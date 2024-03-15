Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı | Kredi Haberleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak ayında 1,7 milyar ABD doları azaldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun, Ocak sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları azalarak 162,0 milyar ABD doları olduğunu açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 152 milyon ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 61 milyon ABD doları artışla 14,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 151 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 27 milyon ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,6 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 16 milyon ABD doları azalarak 10,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 15 milyon ABD doları artışla 4,5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 264 milyon ABD doları azalışla 1,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Haberin Devamı

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,3 milyar ABD doları azalarak 106,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 158 milyon ABD doları azalarak 7,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Haberin Devamı

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 152,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,7'sinin ABD doları, %35,5’inin Euro, %2,2’sinin Türk lirası ve %3,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %42,7’sinin ABD doları, %28,8’inin Euro, %22,7’sinin Türk lirası ve % 5,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 152,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %37,5’ini finansal kuruluşların, %62,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %71,0’ını finansal kuruluşların, %29,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 48,0 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."

Etiketler