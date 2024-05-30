  • Bigpara
  • Haberler
  • Kredi Haberleri
  • Kredilerde artış sürüyor
‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri yükselişte Merkez Bankası rezervleri yükselişte Sonraki Haber › KKM'de düşüş sürüyor KKM'de düşüş sürüyor

Kredilerde artış sürüyor

30.05.2024 - 14:37 | Son Güncelleme :
Kredilerde artış sürüyor | Kredi Haberleri

BDDK'nın açıkladığı haftalık verilere göre kredilerde artış hız kesmeden devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre geçtiğimiz hafta krediler 13 trilyon 202 milyar TL'den 13 trilyon 398,3 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 998 milyar TL'den 16 trilyon 125,4 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 648 milyar TL'den 1 trilyon 166,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 385 milyar TL'den 1 trilyon 409,5 milyar TL'ye yükseldi.

Haberin Devamı

Takipteki alacaklar ise 208,3 milyar TL'den 209,4 milyar TL'ye yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.488 Değişim: 0,08% Hacim : 67.395 Mio.TL Son veri saati : 16:46
Düşük 10.414 30.05.2024 Yüksek 10.550
Açılış: 10.501
32,2477 Değişim: 0,10%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3914
Açılış: 32,2169
35,0077 Değişim: 0,49%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0982
Açılış: 34,838
2.433,58 Değişim: 0,50%
Düşük 2.408,05 30.05.2024 Yüksek 2.434,28
Açılış: 2.421,52
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.