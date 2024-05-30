Kredilerde artış sürüyor | Kredi Haberleri

BDDK'nın açıkladığı haftalık verilere göre kredilerde artış hız kesmeden devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre geçtiğimiz hafta krediler 13 trilyon 202 milyar TL'den 13 trilyon 398,3 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 998 milyar TL'den 16 trilyon 125,4 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 648 milyar TL'den 1 trilyon 166,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 385 milyar TL'den 1 trilyon 409,5 milyar TL'ye yükseldi.

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Takipteki alacaklar ise 208,3 milyar TL'den 209,4 milyar TL'ye yükseldi.

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