Ünlü banka açıkladı: Almanya bir emlak krizinin ortasında | Konut Haberleri

Commerzbank'ın emlak bölümü başkanı Henning Koch, Almanya'nın dört yıllık bir emlak krizinin ortasında olduğunu açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank'ın emlak şirketi Commerz Real'in başkanı Henning Koch, Almanya'nın bir emlak krizinin ortasında olduğunu söyledi. Koch, bu durumun daha fazla zarara ve istenmeyen mülklerin sıkıntılı satışlarına yol açacağını ifade etti.

Koch, "İki yıllık krizin ardından şu anda devre arasında olduğumuza ve önümüzde iki yıllık bir kriz olduğuna inanıyoruz. Önümüzde hala çok uzun bir yol var" açıklamasında bulundu. Commerz Real'in başkanı, daha fazla yatırımcının sektörden nakit çekmesini ve daha fazla mülk sahibinin mülkünü satışa çıkarmasını bekliyor.

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