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Türkiye'de konut satış istatistikleri açıklandı

15.11.2021 - 10:34
Türkiye'de konut satış istatistikleri açıklandı | Kobi Haberleri

Türkiye genelinde ekimde 137 bin 401 konut satışı gerçekleştirildi. Ekimde satılan konut sayısı eylüle göre yüzde 6,6 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,6 azalarak 137 bin 401 oldu. Ekimde satılan konut sayısı, eylüle göre de yüzde 6,6 azaldı. Eylülde 147 bin 143 konut satılmıştı.

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Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 payla Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konutla Hakkari, 45 konutla Ardahan ve 84 konutla Bayburt oldu.

Ocak-eylül döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 azalarak, 1 milyon 86 bin 539'a geriledi.


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