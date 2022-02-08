  • Bigpara
  • Haberler
  • Kobi Haberleri
  • ‘KOBİ’lerin finansmana erişimi kısıtlı’
‹ Önceki Haber BOTAŞ’a bir ayda 4.1 milyar dolarlık satış BOTAŞ’a bir ayda 4.1 milyar dolarlık satış Sonraki Haber › Nükleer enerji yasası geliyor Nükleer enerji yasası geliyor

‘KOBİ’lerin finansmana erişimi kısıtlı’

08.02.2022 - 09:48
‘KOBİ’lerin finansmana erişimi kısıtlı’ | Kobi Haberleri

Tam Finans Faktoring Genel Müdürü Hakan Karamanlı, istihdam ve üretimde kritik rol üstlenen KOBİ’lerin finansmana erişimde zorluk çektiğini ifade ederken, “KOBİ’ler istihdamın yüzde 73’ünü karşılıyor. Ancak ticari kredilerden aldığı pay ise yüzde 28” ifadelerini kullandı.

Finansmana erişimin, KOBİ’lerin yüzde 92’sini oluşturan, 10 kişiden az çalışan sayısına sahip şirketler için daha da zor olduğunu kaydeden Karamanlı, “Finansmana erişimi en zor kesim olan ama aynı zamanda en tabandaki ticaret, üretim ve istihdamı sırtlanmış mikro KOBİ’lere hizmet vermek için kurulduk” şeklinde konuştu. Karaman “KOBİ’ler istihdam ve üretimde bu denli önemli bir rol üstlenmelerine rağmen ne yazık ki hak ettikleri finansmana erişemiyorlar. KOBİ’lerin kredi hacmi 1.77 trilyon TL olurken bu pay toplam ticari kredilerin yalnızca yüzde 28’ini oluşturuyor” dedi.

KARŞILIKSIZ ÇEK

Karşılıksız çek meselesine sanıldığı gibi bu sistem içerisinde büyük bir sorun teşkil etmediğini belirten Karamanlı, “Geçen yıl 15.1 milyon adet çek kullanıldı. 15.1 milyon çek içinde 152 bin 494 çek sadece karşılıksız çıktı. Sonradan ödenenleri çıktığınızda 122 bin 100 adet toplamda 11.5 milyar TL tutarında karşılıksız çek olduğunu görüyoruz. Bu da toplamda tutar ve adet bazında yüzde 1’e karşılık geliyor” diye konuştu.“İşimiz en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” diyen Karamanlı “Bir fintek olarak robot teknolojileri kullanıyoruz. TÜBİTAK tarafından sertifika alan AR-GE merkezimizle 7 yıldır kendi geliştirdiğimiz yapay zekaya dayalı risk skorlama altyapısını kullanıyoruz. Ayrıca Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve MEF Üniversitesi ile farklı projelerde işbirlikleri yaptık. Bu sayede başvuların yüzde 60’ı el değmeden tamamlanıyor. Başvuru ile ilgili 3 dakikada karar alıyor, 30 dk içinde de ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede yüzde 0.7 gibi finans sektörü içinde rekor düşük seviyede bir karşılıksız oranına ulaştık. Süreçlerin yüzde 60’ına el değmeden tamamlanıyor” diye konuştu.

‘TARIM YENİ ALANIMIZ’

ÜLKE genelinde 26 ilde 39 şubelerinin bulunduğunu kaydeden Karamanlı “21 bin aktif müşterimiz ile sektörün yüzde 40’ına sahibiz” dedi. “Her ay 50 bin müşteri ziyareti yapıyoruz” diyen Karaman “Yeni dönemde tarım alanına da yoğunlaşacağız. Tarım sektöründe çiftçi ile çiftçinin hizmet aldığı alanlardaki ticaretin finanse edeceğiz. Martta ekibimizi kurduk. Haziranda ilk işlemimizi yaptık. 2022’de tarımda 50 milyon TL’lik bir hacme ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.999 Değişim: 0,05% Hacim : 11.771 Mio.TL Son veri saati : 13:05
Düşük 1.991 08.02.2022 Yüksek 2.012
Açılış: 1.999
13,6377 Değişim: 0,36%
Düşük 13,5715 08.02.2022 Yüksek 13,6608
Açılış: 13,5894
15,5687 Değişim: 0,09%
Düşük 15,5192 08.02.2022 Yüksek 15,5908
Açılış: 15,555
798,28 Değişim: 0,25%
Düşük 794,58 08.02.2022 Yüksek 799,43
Açılış: 796,29
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.