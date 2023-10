İlk süt işleme tesisi! 770 ton ürün elde edildi | Kobi Haberleri

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezilerinden birisi olan Yozgat’ta, Et ve Süt Kurumu bünyesinde faaliyetlerine başlayan Türkiye’nin ilk Süt İşletme Tesisinde, 2023 yılında 6 milyon 340 bin litre süt işlenerek 770 ton süt ürünü elde edildi. Bu ürünler 15 ilde bulunan birçok satış noktasında vatandaşların istifadesine sunuldu.

Ülke genelinde hayvancılığın gelişimine katkı sunan Et ve Süt Kurumu, ilk süt işleme ünitesini geçen yıl haziran ayında Yozgat’ta hizmete açarken ürün çeşitliliğini de artırmaya devam ediyor. Tesiste Yozgatlı üreticilerden alınan sütler kaşar, tost, lor ve beyaz peynire dönüşüyor. Günlük 90 ton süt işleme kapasiteli, bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesiste üretilen ürünler başta Yozgat olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında satışa sunuluyor. Besicilerden toplanılan süt ile kentte süt sığırcılığının gelişmesine de katkı sunan tesiste 2023 yılında 6 milyon 340 bin litre süt işlenerek 770 ton süt ürünü üretilerek yurdun dört bir yanında tüketici ile buluştu.



İklim verileri, hava durumu, çayır ve mera potansiyeli bakımından süt sığırcılığı için önemli bir potansiyele sahip olan Yozgat’ta üretilen ürünlerin marka değer kazanması adına çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Türkiye’nin ilk Süt İşletme Tesisinde günlük 90 ton sütün işlendiğini söyleyen Süt İşletme Müdürü Akif Başol, “Yozgat Süt İşletme Müdürlüğümüz Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye’de tek süt işleme müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmektedir. İşletmemiz günlük 90 ton süt işleme kapasitesine sahiptir. İşletmememizde Yozgat yöresindeki, yetiştiricilerden aldığımız sütler işlenerek Et ve Süt Kurumu markla ürünleri olarak kaşar peyniri, tost peyniri, lor peyniri ve beyaz peynirine dönüşmekte ve Türkiye genelinde 15 ilde bulunan satış noktalarında ürünlerimiz satılmaktadır. İşletme Müdürlüğümüz faaliyete başlamasıyla Yozgat ve çevre illerde hayvancılığın gelişmesine de katkı sunmaktadır. Bir yıllık faaliyetimizde Yozgat’taki damızlık işletmelerinde süt sığırcılığının yüzde 5 oranında arttığı kanısı hasıl olmuştur. 2023 yılında 6 milyon 340 bin litre süt işlenerek 770 ton süt ürünü üretilmiş, bu ürünler Türkiye genelindeki satış noktalarında satışa sunulmuştur.” dedi.

