Ziraat Bankası'ndan esnafa özel destek paketi | Genel Haberler

Ziraat Bankası, esnaf ve akaryakıt istasyonlarına özel destek paketi açıkladı.

Banka'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ziraat Bankası, daha önce akaryakıt sektörüne özel belirlediği avantajlı üye işyeri fiyat ve ücretleri ile destek paketi açıklamıştı.

Akaryakıt istasyonlarına özel desteği devam etmekte olan Ziraat Bankası, şimdi de esnaflarımıza özel belirlediği üye işyeri fiyatlamalarıyla maliyet avantajı sağlayacak olup, bu sayede hem işletmelerin hem de son tüketicinin desteklenmesini hedeflemektedir.

Haberin Devamı

Esnaflarımız, müşterilerinin kredi kartı ve banka kartı ile yapacakları alışverişlerde, kendilerine özel belirlenmiş fiyat ve ücretleri, tercihlerine göre komisyonlu ve blokeli olarak belirlenen seçenekler ile kullanabilecektir.

Bu uygulama kapsamında, tüm kart tipleri için kullanılabilecek %2,39 komisyon oranından veya komisyonsuz blokeli avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanılabilecek, ayrıca aylık üye işyeri ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanacaktır."

Etiketler