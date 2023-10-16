  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Yatırımcı sayısı arttı
‹ Önceki Haber Üç hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı Üç hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı Sonraki Haber › Tarihi zirveye ramak kaldı! Altın yatırımcıları heyecanlı... Tarihi zirveye ramak kaldı! Altın yatırımcıları heyecanlı...

Yatırımcı sayısı arttı

16.10.2023 - 07:05 | Son Güncelleme :
Yatırımcı sayısı arttı | Genel Haberler

Borsa İstanbul'a ilgi devam ediyor. Pay senedi yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftalık düşüşün ardından, geride kalan haftada yeniden artış gösterdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, 13 Ekim ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 260 bin 587 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 609 bin 476'dan 7 milyon 870 bin 63'e çıktı.

Haberin Devamı

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,34 trilyon TL'den 10,9 trilyon TL'ye geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.004 TL        
DOLAR
1.007 TL        
EURO
994 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.