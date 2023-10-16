Yatırımcı sayısı arttı | Genel Haberler

Borsa İstanbul'a ilgi devam ediyor. Pay senedi yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftalık düşüşün ardından, geride kalan haftada yeniden artış gösterdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, 13 Ekim ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 260 bin 587 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 609 bin 476'dan 7 milyon 870 bin 63'e çıktı.

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Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,34 trilyon TL'den 10,9 trilyon TL'ye geriledi.

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