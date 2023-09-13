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Ünlü moda markası Zara'nın dahil olduğu grupta neler oluyor?

13.09.2023 - 11:24 | Son Güncelleme :
Ünlü moda markası Zara'nın dahil olduğu grupta neler oluyor? | Genel Haberler

Geçen yıl Zara, şimdiye kadarki en büyük butiğini Madrid'de açtı.

 Inditex SA, bu çeyreğin başında gelir büyümesinde bir parça yavaşlama bildirdi ve analistlerin tahminlerinin hemen önünde gelen kazanç raporunun parlaklığını yitirdi.

 Üçüncü çeyreğin ilk haftalarında döviz hareketleri hariç satışlar yüzde 14 arttı, ilk yarıdaki yüzde 17'lik artıştan yavaşladı. Hisse senedi güçlü bir yükseliş kaydetti ve perakendecinin rakiplerini geride bırakmasıyla bu yıl yüzde 40'tan fazla değer kazandı.

 Bestinver Securities analisti Patricia Cifuentes, "Ticaret güncellemesi beklenenden daha zayıftı" diye yazdı. Perakendeci ayrıca para birimi değişimlerinin gelirinin yüzde 3,5 oranında azaltacağı konusunda da uyardı.

 Avrupalı moda markaları ikinci çeyrekte çoğunlukla olumlu sonuçlar bildirdi. Ağustos ayında Hugo Boss AG ve Next Plc tahminlerini yükseltti ve birçok rakip tahminlerin üzerinde kazanç açıkladı. Bu arada, Bank of America analisti Geoffroy de Mendez'e göre, binlerce küçük perakendeci ve anne-baba mağazası yüksek enflasyona ayak uydurmak için mücadele ederken, geçen yılın Haziran ayından bu yana en az 24 marka iflas başvurusunda bulundu veya yeniden yapılanma aşamasında.

 Alışveriş yapanların alışveriş merkezlerini daha az ziyaret etmesi nedeniyle Inditex, fiziksel mağaza ağını yeniliyor. Perakendeci, daha verimli ve daha büyük lokasyonlara odaklanmak için mağaza sayısını dörtte bir oranında azalttı. Yeni eklenenler arasında Paris'teki Hotel de Ville ve Rotterdam'daki Coolsingel yer alıyor. Geçen yıl Zara, şimdiye kadarki en büyük butiğini Madrid'de açtı.

 Inditex, mağazalarda değil, yalnızca Pull&Bear web sitesinden satın alınabilen 89,90 dolarlık deri trençkot gibi çevrimiçi teklifleri giderek daha fazla yapıyor. Massimo Dutti zincirinin fiziksel olarak varlığının bulunmadığı ABD'de tüketiciler kıyafetleri Zara'nın sitesinden satın alabiliyor. Inditex'in en büyük zinciri ayrıca 89,90 dolarlık Barbie temalı pembe pötikareli elbise de sunuyor.
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