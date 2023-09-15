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Ünlü moda markası H&M beklenmedik şekilde değer kaybediyor

15.09.2023 - 11:24 | Son Güncelleme :
Ünlü moda markası H&M beklenmedik şekilde değer kaybediyor | Genel Haberler

Ünlü moda markası H&M'in gelir artışı, alışveriş yapanların fiyatları artıran ve Shein gibi rakipleri düşük dolar indirimleri sunan İsveçli perakendeciden uzaklaşmasıyla beklenmedik bir şekilde durma noktasına geldi.

 H&M'in gelir artışı, alışveriş yapanların fiyatları artıran ve Shein gibi rakipleri düşük dolar indirimleri sunan İsveçli perakendeciden uzaklaşmasıyla beklenmedik bir şekilde durma noktasına geldi.

 Satış büyümesi sabit kurlarda yatay seyrederek analistlerin tahminlerini kaçırdı. RBC analisti Richard Chamberlain'e göre İsveçli düşük maliyetli moda perakendecisi, son zamanlarda fiyatların artmasına izin veriyor. H&M'in İngiltere'deki fiyatlarının son zamanlarda ortalamanın yalnızca yüzde 10 altında olduğunu, perakendecinin genellikle yüzde 20 civarında indirim sunduğunu bildirdi.

 Shein, 1,20 dolarlık file bodyler ve 2 dolarlık tüplü üstler gibi rakipsiz tekliflerle büyük giyim perakendecilerinden pazar payı kapıyor. H&M, çeyrek boyunca satış büyümesi yerine kârlılığa ve stok seviyelerini azaltmaya öncelik verdiğini ve gelecek yıl yüzde 10'luk faaliyet marjı hedefine ulaşmak için çalıştığını bildirdi. Ortalama tahminlere göre analistler H&M'in bunu kaçırmasını bekliyor.

 H&M'in İspanyol rakibi, Inditex SA'nın gelirinin Temmuz ayına kadar olan altı ayda sabit döviz kurlarıyla yüzde 17 arttığını söyledi. Bu, işletme karında yüzde 30'luk bir artışa yardımcı oldu.

 H&M, Rusya pazarından çıktığına ve savaş nedeniyle Ukrayna'da satış kaybına uğradığına dikkat çekti. Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna hariç tutulduğunda kron cinsinden satış büyümesi yüzde 6 yerine yüzde 8 oldu. Rusya'da 2009'dan bu yana faaliyet gösteren perakendeci, geçen yıl kapatma için 2 milyar kronluk bir ücret talep etmişti.


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