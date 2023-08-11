UBS'ten 10,3 milyar dolarlık fesih | Genel Haberler

UBS Group AG, Credit Suisse'in kurtarılmasından doğabilecek zararları karşılamak için İsviçre hükümetiyle yaptığı anlaşmayı feshediyor.



UBS Group AG, Credit Suisse'in kurtarılmasından doğabilecek zararları karşılamak için İsviçre hükümetiyle yaptığı anlaşmayı, bankanın varlıklarının başlangıçta korkulandan daha az sorun yaratabileceğinin bir işareti olarak sonlandırmaya karar verdi.

İsviçre'nin en büyük bankası, Credit Suisse'in temel olmayan varlıklarından oluşan bir portföyü stres testi yaptıktan sonra İsviçre hükümetiyle olan 9 milyar frank (10.3 milyar dolar) Zarar Koruma Anlaşmasını gönüllü olarak feshedeceğini açıkladı.

Açıklamaya göre UBS, Swiss National Bank ile 100 milyar franka kadar olan likidite backstop'unu sonlandıracağını belirtti ve Credit Suisse'in ayrıca acil durum likidite yardımının tamamını geri ödediğini de aktardı.

Destek, Credit Suisse hızla iflasa doğru giderken Mart ayında hükümetin aracılık ettiği devralmayı kolaylaştırmaya yardımcı olmuştu. UBS, eski rakibinin tasfiye etmeyi veya satmayı planladığı bir dizi varlığından kaynaklanan tahmin edilmesi zor kayıplardan korunmak için bastırmıştı.

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