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Türk un sanayicisi Rus tahılını bekliyor

07.09.2023 - 07:35 | Son Güncelleme :
Türk un sanayicisi Rus tahılını bekliyor | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya temaslarının ana konusu olan Tahıl Koridoru anlaşmasına ilişkin demeçler, Türkiye’deki un sanayicisini heycanlandırdı. Rusya’dan 1 milyon ton tahılın Türkiye üzerinden Afrika’ya gönderileceğine ilişkin açıklamaya, Türk sanayici, “Bu işi bizden iyi kimse yapamaz. Kapasite ve teknik olarak hazırız” karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin odağında Tahıl Koridoru anlaşması vardı. Erdoğan’ın “Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır” mesajı verdiği, Putin’in ise “Rusya’dan 1 milyon ton tahılın imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden Katar finansmanıyla Afrika’ya gönderilmesi üzerinde çalışıyoruz” şeklinde açıkladığı plan, Türkiye’de heyecan yarattı.

Dünyanın en büyük un ihracatçısı konumundaki Türkiye’de fabrikalar Rus tahılını işleyerek Afrika’ya göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Un Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Tezcan’ın verdiği bilgiler, sektörün liderliğini ortaya koydu. Tezcan yaptığı açıklamada, “2022’de 1.5 milyar dolar karşılığında da 3.4 milyon ton un ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl da hedef 4 milyon ton ihracat yapmak. Değer olarak da 2.1 milyar dolarlık ihracata ulaşmak. Sekizinci ay itibarıyla gelen sonuçlar bu hedefi gerçekleştireceğimizi ortaya koyuyor” dedi.

Dünyanın en büyük un ve değirmen kapasitesine sahip ülkesi Türkiye, uzun yıllardır zaten Birleşmiş Milletler aracığıyla Afrika ülkelerine giden gıdanın büyük bölümünü temin ediyor. İstanbul Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohum İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı da buna dikkat çekti. Rusya’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Taycı, Hürriyet’e yaptığı yorumda, “Türk sanayicisinin Rusya’dan alınacak buğdayı una çevirerek Afrika’ya gönderecek kapasitesi mevcuttur. Bu gelişmelerden büyük heyecan duyuyoruz. Bunu bizden iyi yapacak kimse yok. Üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız” şeklinde konuştu.

TMO İHALESİYLE ALINIR

Peki bu süreç kesinleşirse, sistem nasıl çalışacak? Kazım Taycı, bu soruyu, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu süreci organize edeceğini düşünüyoruz” diye yanıtladı.

Sektörün köklü şirketlerinden Karahan Değirmencilik Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tuncay da bugüne kadar Afrika’ya gönderilen unda şu sürecin işlediğini anlattı: “Bizim un sektörü Suriye ve BM’nin Afrika’ya destekleri kapsamında yıllardır çalışıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi elindeki mahsulü kırma karşılığında ihaleye çıkarıyor. En düşük teklifi kim verirse o firma üretimi yapıyor. Tahmin ediyorum Rusya tahılıyla ilgili de önümüzdeki dönemde süreç böyle işler. Un sanayicisi olarak dünyanın en büyük gücüne sahibiz. Kapasitelerimiz ve teknolojimiz bu işe fazlasıyla yetecek. 140 ülkeye un gönderen bir sanayimiz var. Tahıl koridorunun da başındayız. Sanayicimiz süreci dört gözle takip ediyor.” Yasemin Salih - Hürriyet


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