Türk lirasının reel değeri Ocak ayında arttı | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Ocak reel efektif döviz kuru endeksi ocak ayında yüzde 3 arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Ocak reel efektif döviz kuru endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında TÜFE bazında bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 56,95 puan olarak hesaplandı. TCBM Aralık ayı için TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksini 55,15 puandan 55,29 puana revize etti. Bu rakamlara göre Türk mallarının yabancı mallar üzerinden değeri arttı. Reel efektif döviz kuru endeksinin artması Türk lirasının değerlendiğini gösteriyor.

Haberin Devamı

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında yüzde 0,7 artışla 86,53 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 85,87 puandan 85,93 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 44,49 puandan 45,79 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 63,99 puandan 65,96 puana geldi.

Etiketler