Toyota'nın fabrikalarında üretim durdu | Genel Haberler

Dünyanın en çok satış yapan otomotiv markası Toyota'nın Japonya'daki 12 fabrikasında üretim sistem arızası nedeniyle durduruldu. Üretimin yeniden başlayacağı zaman ise bilinmiyor.

Otomotiv sektöründe eşine az rastlanır bir durum gerçekleşti. Dev şirket Toyota'nın Japonya'daki 14 fabrikasından 12'sinde üretim sistem arızası nedeniyle durduruldu.



Nikkei Gazetesi'nin haberine göre, Toyota Motor'un Japonya'daki şu an çalışabilen 2 fabrikasında da üretim akşam saatlerinde durdurulacak.

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