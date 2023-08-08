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Toyota üretime ara veriyor

08.08.2023 - 16:02 | Son Güncelleme :
Toyota üretime ara veriyor | Genel Haberler

Toyota üretime iki hafta ara vereceğini duyurdu. Fabrikadaki bakım, onarım ve revizyon çalışmaları bu süreçte gerçekleştirilecek.

Toyota, kaliteli üretim önceliğinde sürekli iyileştirme mantığı ile üretim hatlarında bakım, onarım ve revizyon çalışmalarını gerçekleştirecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'da dünyada ilk kez şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya üretimini gerçekleştirecek. Yeni Toyota C-HR modeli, Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil ve Toyota Avrupa tesisleri arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olacak. Bu proje için 317 milyon Euro'luk bir yatırım gerçekleştirilecek ve Toyota'nın Türkiye'deki toplam yatırım tutarı 2,3 milyar Euro'yu bulacak. Fabrikada kurulan batarya üretim hattı yıllık 75 bin adet batarya kapasitesine ulaşırken, Toyota Avrupa'nın elektrifikasyon dönüşümüne öncülük edecek.


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