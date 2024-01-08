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Togg'dan sedan model paylaşımı! İşte dikkat çeken detay

08.01.2024 - 16:54 | Son Güncelleme :
Togg'dan sedan model paylaşımı! İşte dikkat çeken detay | Genel Haberler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen sedan modeline ilişkin yeni bir fotoğraf paylaştı.

Togg, SUV segmentindeki aracının ardından sedan aracına ilişkin bilgilere ilişkin ipuçları vermeye başladı. Togg'un X hesabından yapılan paylaşımda T10S aracın bagaj kapağına ilişkin detay gösterildi.

Keskin hatlara sahip olması beklenen T10S'in bagaj kapağında boydan boya stop grubu yer aldı.

OTONOM SÜRÜŞ İÇİN KAMERA

Togg'un sedan modelinin arka camının üstünde otonom sürüş için geliştirilen kamera ve algılayıcı detayı yer aldı. Bu algılayıcı sayesinde otonom sürüş yapılabilecek ve eller serbest konumda seyahat edilebilecek. Algılayıcı-kamera balık sırtı anten şeklinde dizayn edildi.

LAS VEGAS'TA GÖRÜCÜYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

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9-12 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen T10S'in önümüzdeki süreçte üretilip tüketiciyle buluşması bekleniyor.


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