  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • TMSF'den Dilan Polat açıklaması
‹ Önceki Haber Son dakika haberi: 2024 Emekli zam oranı kesinleşti mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zamlı maaş hesaplama tablosu Son dakika haberi: 2024 Emekli zam oranı kesinleşti mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zamlı maaş hesaplama tablosu Sonraki Haber › Bankalar emekli maaş promosyonlarını güncelledi... Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Bankalar emekli maaş promosyonlarını güncelledi... Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

TMSF'den Dilan Polat açıklaması

11.01.2024 - 11:17 | Son Güncelleme :
TMSF'den Dilan Polat açıklaması | Genel Haberler

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu "Polat Grubu şirketlerinin franchise sözleşmeleri kayyım atanmadan önce imzaladı" açıklamasını yaptı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Polat Grubu şirketlerinin franchise sözleşmelerini kayyım atanmadan önce imzaladığını bildirdi.

TMSF, son günlerde, kayyımlık göreviyle ilgili haberlerdeki bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapılması zaruretinin doğduğunu bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken, ticari faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde aksamadan devam etmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemeler TMSF’yi kayyım olarak atayabilmektedir.

Haberin Devamı

Emanet edilen şirketlerde TMSF’nin öncelikli görevi; kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır.

Polat Grubu şirketleri; kayyım atanmasından önce, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirketle franchise (marka kiralama) sözleşmesi imzalamıştır.

Bu şekilde sözleşme imzalanan 100’ü aşkın şirketin sadece 5’i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin “acentesi” veya “temsilcisi” değildir; kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler.

Bir başka ifadeyle, mahkeme tarafından kayyım atanmayan şirketler ve güzellik merkezleri, TMSF tarafından yönetilmemekle birlikte, franchise sözleşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam etmektedir.

Mesnetsiz haberlere itibar edilmemesini, konuya ilişkin TMSF’den yapılacak açıklamaları takip etmenizi önemle rica ederiz."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.003 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.005 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.