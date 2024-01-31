Ticaret Bakanlığı 358 lüks aracı yakaladı | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı 530 milyon TL değerinde 358 adet lüks aracın sahte faturalarla ithalatı tespit edilerek, savcılığa sevk etti.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgeler ile gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığımızca yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam etmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka/model lüks araç ithalatlarında; düşük kıymetli sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri kullanılarak 358 adet lüks aracın ülkemize sokulduğu tespit edilmiştir. Bu meyanda, soruşturma raporları ile bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, araçlara el konulması ve müsaderesi talep edilmiştir. Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 Milyon TL tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidilmiştir.

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Bakanlığımız lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olup, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir.