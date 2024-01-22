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Ticaret Bakanlığı: 2,5 milyar lira ekonomiye kazandırıldı

22.01.2024 - 10:03 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı: 2,5 milyar lira ekonomiye kazandırıldı | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı kapsamında tasfiyelik hale gelen yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki eşyayı, ihale yoluyla satıp, kamu bütçesine ve ülke ekonomisine kazandırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kamu idareleri içinde uygulanan ilk elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla, 2014 yılından itibaren tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı şeffaf ve erişilebilir şekilde gerçekleştiriliyor. 2023 yılında yapılan toplam 12 bin 16 ihaleden 10 bin 189'unda satış gerçekleştirilerek, 3 bin 494 araç satışından yaklaşık 1 milyar 440 milyon lira, 6 bin 695 eşya grubu satışından 894 milyon lira olmak üzere, toplam 2 milyar 334 milyon liranın üzerinde gelir elde edildi. 2023 yılındaki 85 farklı gruptaki ihalelerin yüzde 37'sini elektronik eşya, yüzde 14'ünü küçük ev aletleri, yüzde 5'ini pamuk, yüzde 4'ünü demir çelik, yüzde 3'ünü ahşap ürünler, yüzde 2'sini giyim eşyası oluşturdu. Ayrıca 2022'ye göre, araç satışlarında yüzde 55, eşya satışlarında yüzde 50 ve hasılatta ise yüzde 53 oranında artış sağlandı. İhalelere mobil uygulamadan, 'www.eihale.gov.tr' adresinden ve e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor. 2023 yılında e-ihale yöntemiyle yapılan satışlarda 13 milyon 400 bin lira değerinde 1348 robot süpürge, 4 milyon 525 bin lira değerinde 192 bin 738 kilogram ayçiçeği yağı, 2 milyon 725 bin lira değerinde 892 adet yürüyüş bandı, 8 milyon 100 bin lira değerinde brüt 254,68 gram pırlanta ve 2 milyon 130 bin değerinde 16 bin 530 gram kaju cinsi bekletilmeyecek gıda bulunuyor.

SATIŞ ÖNCESİ UYGUNLUK BELGELERİ ALINIYOR

Ticaret Bakanlığı'na bağlı tasfiye idareleri, satışa sunacakları eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığına etkilerini göz önünde bulundurup, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alıp uygunluk analizlerini yaptırdıktan sonra eşyayı satışa sunuyor. Bu kapsamda gıda ürünlerinin ihaleye sunulması halinde uygunluk raporları da e-ihale sisteminde isteklilerin görüşüne sunuluyor.

PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARINDA 152 MİLYONLUK SATIŞ YAPILDI

Elektronik ihale uygulamasının yanı sıra perakende satış mağazaları aracılığıyla da tasfiyelik eşya satışı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2023'te satış mağazalarında toplam 179 bin 993 satış yapılarak bu satışlardan; elektronik eşya (cep telefonu, airfryer, küçük ev aleti vb.) grubunda 87 milyon lira, giyim tekstil grubunda 17 milyon lira, oyuncak grubunda 9 milyon lira, küçük el aleti/hırdavat grubunda 6 milyon lira olmak üzere toplamda 152,2 milyon lira hasılat elde edildi. Böylece 2022 yılına göre 2023'te kamu bütçesi için yaklaşık yüzde 120 oranında hasılat artışı sağlandı.


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