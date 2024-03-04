THY'den yeni sponsorluk anlaşması | Genel Haberler

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan ve 6'ncı kıtada Avustralya'ya uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları (THY) 2024-2025 sezonundan itibaren Melbourne Victory futbol kulübünün 3 yıl süreyle ana sponsoru oldu.

Avustralya'nın Melbourne Victory takımı ile THY arasında yapılan sponsorluk anlaşması imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve Melbourne Victory'nin Kulüp Başkanı Caroline Carnegie katıldı. Bu anlaşma ile THY, Melbourne Victory'nin Isuzu UTE A-League Erkekler ve Liberty A-League Kadınlar takımlarının yanı sıra tüm Akademi takım formalarının göğsünde yer alacak. Gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması, çeşitli stadyum içi etkinlikleri, stat içi tabelaları ve dijital platformları da kapsayacak.

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“SPOR KULÜPLERİNİ DESTEKLEMEK GELENEKSEL HALE GELDİ”

Melbourne Victory takımı ile yapılan iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Melbourne Victory ile bu yolculuğa çıkmaktan memnuniyet duyuyoruz. Başarı tutkusu ve mükemmellik değerlerimizi paylaşarak futbolseverler ve seyahat severler için unutulmaz deneyimler ortaya koymak ve birçok branşta spor kulübü desteklemek bizim için geleneksel bir hale geldi" dedi.

“THY İLE İŞ BİRLİĞİNDEN GURUR DUYUYORUZ”

Melbourne Victory'nin Kulüp Başkanı Caroline Carnegie ise "Mart 2024'ten itibaren uçuş ağını Melbourne'a genişletmeleriyle birlikte Türk Hava Yolları'nı ana sponsor olarak görmekten heyecan duyuyoruz. Hizmetleri, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik için sayısız ödül kazanan ve havacılık alanında küresel bir güç olan Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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