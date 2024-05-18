Tesla'da işten çıkarmalar devam ediyor | Genel Haberler

Elektrikli araçlarına azalan talep nedeniyşe bir süredir işten çıkarmalar yapan elektrikli araç üretici Tesla, 600 çalışanı ile daha yollarını ayıracağını bildirdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, büyük bir yeniden yapılanmanın ardından bu hafta Kaliforniya eyaletinde bulunan üretim tesislerinde ve mühendislik ofislerinde yaklaşık 600 çalışanı daha işten çıkaracağını bildirdi.

En son işten çıkarmalar, giriş seviyesindeki pozisyonlardan direktörlere kadar tüm fabrika çalışanlarını, yazılım geliştiricilerini ve robot mühendislerini etkileyecek.

Haberin Devamı

CNBC'nin haberine göre elektrikli araçlarına olan talebin azalması hem de artan rekabetle karşı karşıya kalan şirket, en azından Ocak ayından bu yana çalışan sayısını azaltıyor. CEO Elon Musk, Nisan ayında çalışanlara gönderdiği bir notta, 140 bin 473 çalışana sahip olanşirketin %10′undan fazlasını işten çıkaracağını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ise Tesla’nın Kaliforniya genelinde 6 bin 300′den fazla kişiyi işten çıkaracağını ortaya çıkmıştı.

Etiketler