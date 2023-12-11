Taksi ücretlerine Uber zammı! 20 lira komisyon ödenecek | Genel Haberler

Taksicilerin kullandığı Uber, bugünden itibaren müşterilerden 20 lira komisyon keseceğini açıkladı.

Ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında tüketicilere ek maliyet geldi. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte Uber aracılığıyla ticari taksi çağıran kişiler Uber'e 20 lira komsiyon ödeyecek.

Uber'den yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı:

Süreçlerimizle ilgili bir güncelleme hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

11 Aralık Pazartesi gününden itibaren Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için 20TL tutarında sabit hizmet bedeli nihai yolculuk ücretine eklenecektir.

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Bu hizmet bedeli, hem nakit hem de uygulama içi kredi kartı ödemeli yolculuklarda geçerli olup, yolculuk özetinizde görünecek şekilde yolculuk ücretine ekleniyor olacaktır. Kredi kartı yolculuklarında hizmet bedeli, yolculuk ücretine otomatik olarak yansıyacaktır. Nakit yolculuklarınızda ise sürücü, yolculuk ücretine eklenecek sabit hizmet bedelini Uber adına sizden tahsil edecektir.

Dünyada yürürlükte olan ve yolculuk deneyimini geliştirmek için kullanılan işbu hizmet bedelinin, her bir yolculuk için 20 TL sabit bir ücret olduğunu, yolculuğunuzun mesafesine veya süresine bakılmaksızın aynı kalacağını hatırlatmak isteriz. Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr

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