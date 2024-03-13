  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • SSB Başkanı Görgün: Türkiye silah ihracatında 11'inci sıraya yükseldi
‹ Önceki Haber Bakan Ersoy: Samsun Karadeniz'in turizm için ciddi bir hamlenin merkezi olacak Bakan Ersoy: Samsun Karadeniz'in turizm için ciddi bir hamlenin merkezi olacak Sonraki Haber › AB'den 'yapay zeka' adımı... Yasayı ihlal edenlere 35 milyon euro ceza! AB'den 'yapay zeka' adımı... Yasayı ihlal edenlere 35 milyon euro ceza!

SSB Başkanı Görgün: Türkiye silah ihracatında 11'inci sıraya yükseldi

13.03.2024 - 17:22 | Son Güncelleme :
SSB Başkanı Görgün: Türkiye silah ihracatında 11'inci sıraya yükseldi | Genel Haberler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2018-2022 aralığında küresel büyük silah ihracatının yüzde 1,1'ini gerçekleştirip, 12'nci sırada yer alan Türkiye'nin 2019-2023 aralığında bu oranı yüzde 1,6'ya çıkararak 11'inci sıraya yükseldiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Küresel Güç Türkiye' vizyonu doğrultusunda; savunma ve güvenlik teknolojilerinde uluslararası platformlarda Türkiye markasını güçlendirmek, bu alanda lider ve yol gösterici bir ülke konumuna erişmek için var gücümüzle çalışıyor, hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan araştırmaya göre; 2018-2022 aralığında küresel büyük silah ihracatının yüzde 1,1'ini gerçekleştirip 12'nci sırada yer alan ülkemiz, 2019-2023 aralığında bu oranı yüzde 1,6'ya çıkarıp 11'inci sıraya yükseldi" dedi.

Haberin Devamı

Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayii olarak, gerçekleştirdiğimiz atılımlarla her geçen gün bu verileri daha da yukarı taşımaya; Türk Savunma Sanayiini 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' haline getirmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle vurguladığı ihracat politikasının her zaman en büyük destekçisi olmak, ihracat noktasında ülkemize en yüksek katma değeri sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
988 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.004 TL        
EURO
1.005 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.