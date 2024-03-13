SSB Başkanı Görgün: Türkiye silah ihracatında 11'inci sıraya yükseldi | Genel Haberler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2018-2022 aralığında küresel büyük silah ihracatının yüzde 1,1'ini gerçekleştirip, 12'nci sırada yer alan Türkiye'nin 2019-2023 aralığında bu oranı yüzde 1,6'ya çıkararak 11'inci sıraya yükseldiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Küresel Güç Türkiye' vizyonu doğrultusunda; savunma ve güvenlik teknolojilerinde uluslararası platformlarda Türkiye markasını güçlendirmek, bu alanda lider ve yol gösterici bir ülke konumuna erişmek için var gücümüzle çalışıyor, hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan araştırmaya göre; 2018-2022 aralığında küresel büyük silah ihracatının yüzde 1,1'ini gerçekleştirip 12'nci sırada yer alan ülkemiz, 2019-2023 aralığında bu oranı yüzde 1,6'ya çıkarıp 11'inci sıraya yükseldi" dedi.

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Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayii olarak, gerçekleştirdiğimiz atılımlarla her geçen gün bu verileri daha da yukarı taşımaya; Türk Savunma Sanayiini 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' haline getirmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle vurguladığı ihracat politikasının her zaman en büyük destekçisi olmak, ihracat noktasında ülkemize en yüksek katma değeri sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

“Küresel Güç Türkiye” vizyonu doğrultusunda; savunma ve güvenlik teknolojilerinde uluslararası platformlarda Türkiye markasını güçlendirmek, bu alanda lider ve yol gösterici bir ülke konumuna erişmek için var gücümüzle çalışıyor, hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.… pic.twitter.com/q4Rd2nDPMb — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) March 13, 2024

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