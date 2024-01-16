Son dakika... EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri dikkat! Yeni zam oranı belli oldu... | Genel Haberler

Son dakika... EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri dikkat! Yeni zam oranı belli oldu...
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisini ilgilendiren ek maaş zamları belirlendi ve yüzde 42.60 zam yapıldı.
SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları ortaya çıktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni maaş zammını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre maaşlara 5 puanlık artışla yüzde 42.60 oranında zam yapılacak. Meclis çalışmasının ardından zamlar yürürlüğe girecek.
KALEM KALEM HESAPLAMA EKRANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN