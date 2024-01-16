  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Son dakika... EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri dikkat! Yeni zam oranı belli oldu...
‹ Önceki Haber En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte gelen zam ile birlikte belirlenen tutar En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte gelen zam ile birlikte belirlenen tutar Sonraki Haber › SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi... Ek zamla alacakları maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi... Ek zamla alacakları maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Son dakika... EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri dikkat! Yeni zam oranı belli oldu...

16.01.2024 - 19:34 | Son Güncelleme :
Son dakika... EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri dikkat! Yeni zam oranı belli oldu... | Genel Haberler

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisini ilgilendiren ek maaş zamları belirlendi ve yüzde 42.60 zam yapıldı.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları ortaya çıktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni maaş zammını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre maaşlara 5 puanlık artışla yüzde 42.60 oranında zam yapılacak. Meclis çalışmasının ardından zamlar yürürlüğe girecek.

KALEM KALEM HESAPLAMA EKRANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.