Son dakika... EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri dikkat! Yeni zam oranı belli oldu... | Genel Haberler

Yapılan açıklamaya göre maaşlara 5 puanlık artışla yüzde 42.60 oranında zam yapılacak. Meclis çalışmasının ardından zamlar yürürlüğe girecek.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları ortaya çıktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni maaş zammını açıkladı.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisini ilgilendiren ek maaş zamları belirlendi ve yüzde 42.60 zam yapıldı.

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