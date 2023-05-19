Siemens büyümesini ilk çeyrekte de sürdürdü | Genel Haberler

Siemens AG, 2023 yılının ikinci çeyreğinde Dijital Endüstriler ve Akıllı Altyapı iş alanlarında marj artışları ve tüm zamanların en yüksek kârının yanı sıra bakiye siparişler de dahil olmak üzere çok sayıda rekor kırdı.

Siemens AG, güçlü büyüme ivmesini 2023 yılının ikinci çeyreğinde de sürdürdü. İkinci çeyrekte yüksek sipariş alımı, Dijital Endüstriler, Akıllı Altyapı ve Ulaşım iş kollarında önemli artışlar gerçekleşti. Akıllı Altyapı ve Dijital Endüstriler iş kollarında şimdiye kadarki en yüksek çeyrek kârı elde edildi. Siemens AG, başarılı geçen 2023 mali yılının ilk yarısının ardından mali yılın tamamına ilişkin beklentileri de yükseltti.



Siemens Başkanı ve CEO’su Roland Busch, “Dijital Endüstriler ve Akıllı Altyapı iş kollarında etkileyici marj artışları ve tüm zamanların en yüksek kârının yanı sıra bakiye siparişlerde de yeni bir rekora imza atan Siemens, olağanüstü performansını sürdürüyor,” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Elde ettiğimiz güçlü sonuçlar, müşterilerimizi daha rekabetçi, dayanıklı ve sürdürülebilir olma yolunda desteklemeye yönelik doğru stratejiye, doğru teknolojiye ve doğru ekibe sahip olduğumuzu gösteriyor.”



Siemens AG CFO’su Ralf P. Thomas ise yaptığı değerlendirmede “Verdiğimiz sözü tuttuk. Gelirimizdeki artışı yüksek kâra ve son kertede güçlü serbest nakit akışına dönüştürdük. Üstümüze düşen görevi bu şekilde başarıyla yerine getirmemiz, belirlediğimiz yolda devam etme özgüvenimizi pekiştiriyor” dedi.



Endüstriyel İş Kolu kârında kayda değer artış



Siemens, 2023 yılının 2. çeyreğinde gelirini karşılaştırılabilir bazda yüzde 15 artırarak 19,4 milyar Euroya yükseltti (2022 2. çeyrek: 17,0 milyar Euro). Siparişler de özellikle Ulaşım iş kolunun şimdiye kadarki en yüksek üç aylık sipariş alımının etkisiyle karşılaştırılabilir bazda yüzde 15 artarak 23,6 milyar Euroya yükseldi (2022 2. çeyrek: 21,0 milyar Euro). Sipariş-satış oranı 1,22 gibi güçlü bir rakama ulaştı. Bakiye siparişler ise 105 milyar Euro ile yeni bir rekor kırdı ve nitelikli yönüyle ön plana çıktı.



Endüstriyel İş Kolu kârı yüzde 47 artışla 2,6 milyar Euroya yükseldi (2022 2. çeyrek: 1,8 milyar Euro). Kâr marjı yüzde 14,2 ile bir önceki yılın aynı çeyreğinin 3,2 puan üzerinde gerçekleşti (2022 2. çeyrek: yüzde 11,0). Net gelir, Siemens’in Siemens Energy AG’deki hisselerinin değer düşüklüğünün iptalinden kaynaklanan 1,6 milyar Euroluk vergiden muaf kazancın da etkisiyle neredeyse üç katına çıkarak 3,6 milyar Euroya ulaştı (2022 2. çeyrek: 1,2 milyar Euro). Satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç 4,57 Euro (2022 2. çeyrek: 1,50 Euro) olup, bunun 2,01 Eurosu değer düşüklüğünün iptali ile ilgilidir.



Grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı 2,3 milyar Euro ile olağanüstü bir seviyede gerçekleşti (2022 2. çeyrek: 1,3 milyar Euro). Endüstriyel İş Kolu, 2,7 milyar Euro ile çok güçlü bir serbest nakit akışı yarattı (2022 2. çeyrek: 1,9 milyar Euro).



Akıllı Altyapı ve Dijital Endüstriler iş kollarında rekor çeyrek sonuçları



Dijital Endüstriler iş kollarında gelir, karşılaştırılabilir bazda toplam yüzde 23 artarak 5,5 milyar Euroya ulaştı ve tüm iş kollarında çift haneli gelir artışı sağlandı.



Büyümeye en büyük katkı, bileşenlerin artan ulaşılabilirliği ve sipariş alımındaki dönüşümün hızlanmasının etkisiyle otomasyon iş kollarından geldi. Siparişler karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 azalarak 5,3 milyar Euroya geriledi ve beklendiği gibi 2022 yılının 2. çeyreğindeki yüksek seviyenin altında kaldı. Kâr yüzde 57 artışla tüm zamanların en yüksek çeyrek sonucu olan 1,3 milyar Euro seviyesine yükselirken, kâr marjı yüzde 23,5 olarak gerçekleşti. Daha yüksek gelir ve yüksek marjlı ürünler söz konusu olduğunda bileşenlerin daha erişilebilir olması sayesinde daha elverişli bir ürün gamının sunulmasıyla birlikte otomasyon iş kollarının tamamında kâr ve kârlılık arttı.



Akıllı Altyapı iş kolunda siparişler karşılaştırılabilir bazda yüzde 9 artarak 5,5 milyar Euro değerine ulaştı. Artışın başlıca kaynağı; veri merkezleri, yarı iletken endüstrisi ve güç dağıtım müşterileriyle imzalanan bir dizi geniş kapsamlı sözleşme dolayısıyla elektrifikasyon iş kolundaki kayda değer büyüme oldu. Tüm iş kollarında gelir karşılaştırılabilir bazda yüzde 21 artarak 4,9 milyar Euroya ulaştı. Elektrikli ürünler ve elektrifikasyon iş kolları, bu çift haneli gelir artışına katkıda bulunan ana unsurlar olma niteliği taşıdı. Kâr yüzde 75 artışla 779 milyon Euroya yükselirken, kâr marjı yüzde 15,9 olarak gerçekleşti (2022 2. çeyrek: yüzde 11,1). Hem kâr hem de kârlılık çeyrek bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



Ulaşım iş kolunda sipariş alımı iki kattan fazla artarak şimdiye kadarki en yüksek üç aylık seviyeye ulaştı. Bu güçlü artışa yön veren başlıca unsur, Hindistan’da lokomotifler ve ilgili bakım işlerini kapsayan 2,9 milyar Euroluk sözleşme ve Singapur’da sinyalizasyon sistemi ve istasyon altyapısı kurulumunu kapsayan 0,3 milyar Euroluk sözleşme dahil olmak üzere çok sayıda sözleşmenin imzalanması oldu.



Gelir karşılaştırılabilir bazda yüzde 33 artarak 2,7 milyar Euroya ulaşırken, demiryolu araçları iş kolundaki kayda değer yükseliş başta olmak üzere tüm iş kolları büyümeye katkıda bulundu. Kâr 247 milyon Euroya yükselirken, kâr marjı yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. Kâr ve kârlılık, Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan kaynaklanan 0,6 milyar Euroluk kaybın etkili olduğu 2022 yılının 2. çeyreğine kıyasla pozitife döndü.



Beklentiler tekrar yükseltildi



Siemens, oldukça güçlü geçen 2023 mali yılının ilk yarısının ardından mali yılın tamamına ilişkin beklentileri tekrar yükseltti.



Siemens Grubu özelinde şirket, kur çevrimi ve portföy etkileri hariç yüzde 9 ila 11 aralığında karşılaştırılabilir gelir büyümesinin yanı sıra (önceki beklenti seviyesi: yüzde 7 ila 10) 1’in üzerinde bir sipariş-satış oranına ulaşmayı bekliyor.



Dijital Endüstriler iş kolu, 2023 mali yılında yüzde 17 ila yüzde 20 arasında karşılaştırılabilir gelir artışı elde etmeyi bekliyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 12 ila 15). Kâr marjının ise yüzde 22,5 ila yüzde 23,5 arasında olması bekleniyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 20 ila yüzde 22).

Akıllı Altyapı iş kolu, 2023 mali yılında yüzde 14 ila 16 arasında karşılaştırılabilir gelir artışı bekliyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 9 ila 12).



Kâr marjının ise yüzde 14,5 ila yüzde 15,5 arasında olması bekleniyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 13,5 ila yüzde 14,5).



Ulaşım iş kolu, 2023 mali yılında yüzde 10 ila 12 arasında karşılaştırılabilir gelir artışı bekliyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 6 ila 9). Kâr marjına yönelik yüzde 8 ila 10 beklentisi ise değişmeden korunuyor.



Siemens, endüstriyel iş kollarındaki bu kârlı büyümenin 2023 mali yılında PPA öncesi hisse başına kazancı (EPS) 9,60 ila 9,90 Euro aralığına yükseltmesini bekliyor (önceki beklenti seviyesi: 8,90 Euro ila 9,40 Euro).Bu beklentiler, yasalar ve mevzuata ilişkin konular ve önemli değer düşüklüğünden kaynaklanan kayıpların yanı sıra önemli değer düşüklüğü iptallerini içermemektedir.

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