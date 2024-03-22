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Seinfeld artık milyarder! Bir dönem izlenme rekorları kırıyordu

22.03.2024 - 16:21 | Son Güncelleme :
Seinfeld artık milyarder! Bir dönem izlenme rekorları kırıyordu | Genel Haberler

Ülkemizde de oldukça büyük bir hayran kitlesi barındıran Seinfeld dizisinin başrol oyuncusu Jerry Seinfeld'in serveti Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 1 milyar doları aştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Ülkemizde de bir dönem yayınlanan ve oldukça büyük hayran kitlesi barındıran Seinfeld dizisinin başrol oyuncusu ünlü komedyen Jerry Seinfeld, milyarderler kulübüne katıldı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 69 yaşındaki ABD'li aktörün serveti 1 milyar doları geçti. 

1977 yılında standup gösterileri ile komedyenliğe başlayan Seinfeld, dünya üzerindeki asıl ününü 1989 - 1998 yılları arasında yayınlanan Seinfeld dizisi ile kazandı. Dizide Seinfeld'in New York'un Manhattan semtinde bulunan dairesinde en yakın arkadaşı, George Costanza, eski kız arkadaşı Elaine Benes ve karşı komşusu Cosmo Kramer ile aralarında geçen komik olaylar anlatılıyor. 

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SERVETİ NEREDEN GELİYOR? 

Ünlü komedyenin servetinin büyük bir çoğunluğu Seinfeld dizisinden geliyor. Yapılan anlaşmalar ile aktörün diziden 465 milyondan fazla para kazandığı tahmin ediliyor. Ayrıca dizinin yapılan her sendikasyon anlaşmasıyla aktörün yüzde 15 hisse aldığı da ifade ediliyor. Bunun yanında Seinfeld'in film platformlarıyla yapılan yeni anlaşmalardan 100 milyondan fazla para kazandığı da belirtiliyor. Jerry Seinfeld'in standup turnelerinden ise bu güne kadar toplam 100 milyon dolar üzeri gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Turner Broadcasting, Seinfeld'in kablolu yayının yeniden yayın hakları için bölüm başına 1 milyon dolardan fazla para ödemişti. Bunun yanında Seinfeld bazı komedi yapımlarında da oynadı. 

Seinfeld parasını her zaman değerlendirdi. Çeşitli yatırımları bulunan aktörün sadece Hamptoms ve Kaliforniya'daki mülklerinin 40 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. 

DİZİDEKİ TEK MİLYARDER JERRY SEINFELD DEĞİL 

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Seinfeld'deki tek milyarder oyuncu Jerry Seinfeld değil. Dizide Elaine Benes rolünü oynayan aktris Julia Louis-Dreyfus da Fransız milyarder Gérard Louis-Dreyfus'un kızı. Enerji şirketleri bulunan ve 2016'da Gérard Louis-Dreyfus'un 4 milyar doları aşan bir serveti bulunuyordu.


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