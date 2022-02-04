Rekor kırdı.... 150 milyon doları aştı | Genel Haberler

Antalya Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Ali Çandır, Antalya’nın il bazındaki Ocak ayı ihracatının geçen yıla göre yüzde 3 artışla 150 milyon doları aştığını belirterek, tarım sektörü ihracatının yüzde 9 artış ve 94 milyon dolarla en yüksek ihracat yapılan sektör olduğunu açıkladı.

Antalya’nın 2022 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla il Ihracat verileri belli oldu. ATB Başkanı Ali Çandır, il ihracat verileri ve Türkiye’deki paylarına ilişkin bilgileri verdi. 2022 Ocak ayı ihracatının geçen yıla göre yüzde 3.14 artışla 150 milyon 137 bin dolara yükseldiğini belirten Ali Çandır, "İhracatımızın yüzde 63’ünü oluşturan tarım sektörümüzün ihracatı ise yüzde 9 artışla 94 milyon 32 bin dolara ulaştı. Emek veren tüm üretici, tüccar ve ihracatçılarımıza teşekkür ederim. Antalya üretiyor" dedi.

TARIMIN İHRACATTAKİ PAYI YÜKSELDİ

Çandır, 2022 Ocak ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 21’i, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 48’i, tarım ve gıda ihracatının yüzde 3.7’si, sanayi ihracatının yüzde 0.3’ü, madencilik ihracatının yüzde 4.2’si, toplam ihracatının da yüzde 0.9’unun Antalya’dan yapıldığını açıkladı. Çandır, "2022 Ocak ayında tarım ve gıda ihracatı içinde yaş meyve sebze ihracatının payı Antalya’da yüzde 64.7 iken, Türkiye’de yüzde 11.1’dir. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatının payı Antalya’da yüzde 6.3 iken, Türkiye’de yüzde 0.5’dir. Geçen yılın aynı ayına göre, 2022 Ocak ayında Antalya’da toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 4 artarak, yüzde 63 olmuştur. Sanayinin payı yüzde 1 azalarak yüzde 23 olmuştur. Madenciliğin payı ise yüzde 3 azalarak 14 olmuştur. 2022 Ocak ayında Türkiye’de de toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 0.6 artarak yüzde 15.9 olmuştur" dedi.

SEKTÖRLERE GÖRE İHRACAT

Antalya’da bu yıl Ocak ayında yüzde 8.8 artış ve 94 milyon 32 bin dolarla tarım ilk sırada, yüzde 0.75 artış ve 34 milyon 954 bin dolarla sanayi ikinci, yüzde 13.5’lik düşüş ve 21 milyon 150 bin dolarla madencilik üçüncü sırada yer alıyor. Tarım sektöründe yüzde 3.45’lik artış ve 60 milyon 854 bin dolarla yaş meyve ve sebze ihracatı ilk sırada.