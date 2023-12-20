Rekabet Kurumu'ndan 5 firmaya soruşturma | Genel Haberler

Rekabet Kurumu 5 gıda laboratuvarına soruşturma açtığını açıkladı.

Rekabet Kurumu, kurul toplantısı sonucu özel gıda kontrol laboratuvarı işleten 5 firmaya ekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açtığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde:

Rekabet Kurulunun 30.11.2023 tarihli toplantısında, Türkiye'de faaliyet gösteren ve özel gıda kontrol laboratuvarı işleten bazı teşebbüslerin, rekabete duyarlı bilgi paylaşmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

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Çevre Endüstriyel Analiz San. ve Tic. AŞ,Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ,

Radix Analiz Laboratuvar Hizmetleri Ticaret AŞ,

S.G.S. Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri AŞ,

MRL Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı AŞ ve Özel Msm Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ’den oluşan Ekonomik Bütünlük ve

STA Kalite Kontrol Gıda Laboratuvarı AŞ

ünvanlı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 23-55/1085-M sayı ile karar verilmiştir.

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