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Rekabet Kurulu'ndan 16 firmaya ceza

02.08.2023 - 12:30 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurulu'ndan 16 firmaya ceza | Genel Haberler

Rekabet Kurulu'nca 48 şirkete yönelik yürütülen 'centilmenlik anlaşmaları' soruşturmasında, 16 firmaya idari para cezası yaptırımı uygulanması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasındaki 'centilmenlik anlaşmaları' nedeniyle 1 Nisan 2021 tarihinde çoğunluğu e-ticaret, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 33 teşebbüs hakkında resen soruşturma başlattı. Yerinde incelemeler sonucu soruşturma tarafı şirket sayısı 48'e çıktı. Soruşturma sürecinde teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp, yapmadıkları incelendi. Çalışan ayartmama anlaşmaları, emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin, suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabildiği değerlendirildi.

Yazılı savunma, uzlaşma süreci ve sözlü savunma aşamalarının ardından Rekabet Kurulu, soruşturmayı tamamladı. 11 teşebbüs bakımından uzlaşma ile soruşturma süreci sonlandırıldı. Haklarında soruşturma süreci devam eden 16 firmanın, rekabete aykırı çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmak suretiyle 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri saptanarak, idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verildi. 21 teşebbüs hakkındaki iddiaların ise söz konusu kanuna aykırılık teşkil etmediği ve idari para cezası verilmesine gerek olmadığı kararlaştırıldı.


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