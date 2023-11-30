Rekabet Kurulu soruşturmayı sonlandırdı | Genel Haberler

Whirlpool ve Vestel Ticaret hakkında başlatılan soruşturma Rekabet Kurumu'nun kararı ile sonlandırıldı.

Danıştay'ın bozma kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Whirlpool ve Vestel Ticaret hakkında başlatılan soruşturma Rekabet Kurumu'nun kararı ile sonlandırıldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"21.03.2019, 07.12.2020 ve 27.01.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ (Vestel Ticaret) tarafından 14.05.2019 tarihinde Rekabet Kurumu'na yapılan menfi tespit başvurusu ile; Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret AŞ ve Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Whirlpool) Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı alması nedeniyle, pazardaki mevcut Whirlpool ürünlerinin satış sonrası hizmetlerinin Vestel Ticaret tarafından yerine getirilmesi için taraflar arasında imzalanacak anlaşmaya izin verilmesi talep edilmişti. Aynı dönemde Whirlpool yetkili servisleri tarafından söz konusu anlaşmanın Rekabet Kanunu'na aykırı olduğu iddiasiyla Rekabet Kurumu'na şikayet başvurusunda bulunulmuştu. Rekabet Kurulu yürütttüğü ön araştırma neticesinde 12.11.2019 tarihli ve 19-39/612-265 sayılı kararı ile, Whirlpool yetkili servislerinin şikayetlerinin reddiyle soruşturma açılmamasına ve Türkiye'deki faaliyetlerine son veren Whirlpool ile Vestel Ticaret'in rakip teşebbüs konumunda olmadıklarını dikkate alarak, taraflar arasındaki sözleşmenin mevzuata uygun olduğuna karar vermişti. Anılan Kurul Kararı'nın iptali talebi ile şikayetçi teşebbüslerce açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi 02.11.2022 tarih ve 2022/148 E. 2022/1272 K. sayılı kararı ile (İstinaf Kararı) Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması gerekirken, ön araştırmayla karar verilmesinin yeterli olmadığı gerekçesiyle dava konusu Kurul Kararı'nın iptaline karar vermişti. İstinaf Kararı üzerine Rekabet Kurumu 23-01/11-M sayılı karar ile Whirlpool ve Vestel Ticaret hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş, anılan İstinaf Kararı'na karşı eş zamanlı olarak Vestel Ticaret ve Rekabet Kurumu tarafından Danıştay 13. Dairesi'nde yürütmeyi durdurma talepli temyiz başvurusunda bulunulmuştu. Danıştay 13. Dairesi 10.04.2023 tarih ve 2023/206 E., 2023/1767 K. sayılı kararıyla, Rekabet Kurumu ve Vestel Ticaret'in temyiz başvurularını kabul ederek İstinaf Kararı'nın bozulmasına, Rekabet Kurulu'nun kararının hukuka uygun olduğuna ve dosyanın Vestel Ticaret ve Whirlpool lehine karar verilmek üzere tekrar ilgili mahkemeye gönderilmesine karar vermiştir. Danıştay 13. Dairesi'nin söz konusu kararının gerekçesinde özetle (i) Whirlpool'un satış faaliyetlerini sonlandırarak Türkiye pazarından çıkması nedeniyle satış sonrası hizmetlerin sağlanması için Whirlpool ile Vestel Ticaret arasında yapılan anlaşmanın rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacı içermediği, (ii) pazardaki mevcut Whirlpool ürünlerinin satış sonrası hizmetlerinin Vestel Ticaret tarafından verilmesinin tüketici yararına olduğu ve (iii) Whirlpool'un Türkiye pazarından çıkması nedeniyle Whirlpool ile Vestel Ticaret'in rakip konumda olmadıkları dikkate alındığında taraflar arasındaki anlaşmanın mevzuata uygun olduğu hususlarının hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıkça ortaya konulduğu belirtilmiştir. Danıştay'ın söz konusu bozma kararına istinaden Ankara 8. İdari Dava Dairesi'ne tekrar gönderileren dosya 2023/1627 E. sayısını almış olup, yargı süreci devam etmektedir. Bu aşamada Danıştay'ın bozma kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Whirlpool ve Vestel Ticaret hakkında başlatılan soruşturma Rekabet Kurumu'nun 23-37/689-238 sayılı kararı ile sonlandırılmıştır. "

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